Азаров йде дорогою Тимошенко? (рейтинг рішень нової влади)

Тижневик «Коментарі:» склав рейтинг економічних рішень нової влади, які вона, будучи в опозиції, наполегливо критикувала.

1. Співпраця з МВФ.

У жовтні 2009 року у той час народний депутат від Партії регіонів Микола АЗАРОВ заявляв: «Ми повинні констатувати, що програма співробітництва з МВФ виявилася неефективною, і в цій ситуації не залишається нічого іншого, як вважати допомогу МВФ політично мотивованою, фінансуванням одного з кандидатів у президенти». Трохи більше ніж через півроку уряд М.АЗАРОВА очікує приїзду місії МВФ для підписання нової угоди, якою буде передбачене надання Україні 19–20 млрд. дол. терміном на 2–2,5 роки.

2. Підвищення акцизів.

У вересні 2009 у той час народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН говорила: «БЮТ пропонує підвищити акцизи на тютюнові вироби, алкогольні напої, а також на паливо-мастильні матеріали... Якщо ми підемо на підвищення цін, воно з’їсть всі підвищення зарплат і пенсій. Партія регіонів ніколи на це не піде». У травні 2010 Верховна Рада приймає Закон «Про внесення змін до деяких законів України (про оподатковування)». Законом підвищується акциз на бензин, тютюн і спиртні напої. За підрахунками Віталія ХОМУТИННИКА, при цьому ціни на основні групи товарів підвищаться на 10-30%.

3. ПДВ-облігації.

У грудні 2008 року Анатолій КІНАХ так коментував пропозицію прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо відшкодовування ПДВ держоблігаціями: «Промисловці й підприємці обурені таким рішенням, адже цінними паперами неможливо поповнити оборотні кошти, за них неможливо купити сировину, їх неможливо направити на виплату заробітної плати»

У березні 2010 року уряд М.АЗАРОВА приймає принципове рішення всю прострочену заборгованість з повернення ПДВ погашати держоблігаціями. Випустити облігації планується до 1 липня 2010 року. Попередні умови: строк 5 років, ставка прибутковості - 5,5% (у Ю.ТИМОШЕНКО було 14%).

4. Погіршення показників оплати праці бюджетникам.

У грудні 2008 народний депутат від Партії регіонів, голова Федерації профспілок України Василь ХАРА обурювався: «Ми категорично проти того, що для бюджетників тариф першого розряду буде нижче мінімальної заробітної плати. Уряд просто не виконує взяті на себе зобов’язання».

У квітні 2010 уряд М.АЗАРОВА залишає за собою право встановлювати розмір посадового окладу працівника I-го тарифного розряду Єдиної тарифної мережі незалежно від розміру мінімальної зарплати (п. 3 Перехідних положень Бюджету-2010).

5. Надання державних гарантій.

В грудні 2009 року М.АЗАРОВ заявляв: «Уряд Ю.ТИМОШЕНКО продовжує виборчу роздачу державних гарантій. Я впевнений, що надавати кредити під держгарантії може тільки Верховна Рада».

У квітні 2010 року ВР приймає урядовий проект бюджету на поточний рік, ст. 13 якого передбачено, що в 2010 році за Кабміном залишається право надавати державні гарантії на суму в 45 млрд. грн.

6. Дані про зростання ВВП.

В лютому 2009 року у той час народний депутат від Партії регіонів Ірина АКІМОВА закидає урядові Ю.ТИМОШЕНКО: «Приховування інформації, тим більше в період кризи, - це злочин проти країни. Це абсолютно кричущий факт, тому що доступність статистичної інформації будь-якому громадянинові - це перший головний принцип демократичної держави»

У травні 2010 року Кабмін відмовляється від планів повернутися до щомісячного підрахунку ВВП, пославшись на методологію Євросоюзу та Міжнародного валютного фонду.

7. Рекапіталізація «проблемних» банків.

У квітні 2009 року М.АЗАРОВ звинувачує уряд Ю.ТИМОШЕНКО: «Прийнятий Кабінетом міністрів сценарій рекапіталізації, коли держава в обмін на гроші отримує акції банків, є необґрунтованим перекладанням фінансової відповідальності з власників банків на всіх платників податків».

У травні 2010 року експертна рада при Кабміні попередньо схвалює клопотання Правління НБУ рекапіталізувати «Надра Банк». Уряд М.АЗАРОВА збирається влити в банк 5 млрд. грн. в обмін на 50%+1 акція.

8. Виплата дивідендів.

У вересні 2009 В’ячеслав БОГУСЛАЄВ заявляє: «У найближчі п’ять років ніяких дивідендів бути не повинно, а прибуток потрібно вкладати у відновлення основних фондів, які зношені на 80%».

Квітень 2010. В Бюджеті-2010 з’являються зміни до Закону «Про акціонерні товариства», за якими АТ в обов’язковому порядку пропонується виплатити як дивіденди не менш як 30% прибутку, заробленого в попередні роки.

9. Кошти Стабілізаційного фонду

У березні 2010 р. М.АЗАРОВ стверджує: «Уряд спотворив пріоритети, окреслені законом про бюджет. Зміна напрямків виділення коштів Стабфонду відбувалася без погодження з комітетами Ради. Тому Партія регіонів виступає за перегляд порядку наповнення й використання коштів Стабілізаційного фонду тільки за цільовим призначенням, під жорстким контролем суспільства».

У квітні 2010 р. в бюджеті-2010 передбачене створення Стабілізаційного фонду в розмірі 30 млрд. грн., кошти якого (крім Євро-2012, озброєння, шахти і т.д.) можуть направлятися на «інші видатки».

10. Рівень держборгу.

У вересні 2009 року І.АКІМОВА заявляла: «349 млрд. грн. — це обман! На кінець 2009 року рівень держборгу вже становить 330 млрд. А в 2010 році планується фінансувати дефіцит в обсязі 47 млрд. грн. і видати держгарантії в обсязі 43 млрд. грн.».

У квітні 2010 р. Верховна Рада приймає бюджет, згідно з яким обсяг державного боргу на кінець 2010 року передбачається в сумі 308 млрд. грн. При цьому Кабмін планує залучити понад 100 млрд. грн. запозичень. Держборг станом на початок 2010 року був 318 млрд. грн.