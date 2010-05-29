Ющенко розповів про свою «найбільшу помилку»

Лідер партії «Наша Україна» Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що співпраця очолюваної ним партії з Блоком Юлії Тимошенко може привести лише до знищення НУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Ради «Нашої України».

«Переконаний, що співпраця з ТИМОШЕНКО може бути лише згубною для політичної сили», - наголосив він.

За його словами, причиною сьогоднішнього розколу у демократичному таборі та проблем у «Нашій Україні» є поведінка лідера БЮТ.

«Чому «Наша Україна», по-суті, була так глибоко розколена в останні п’ять років? Мушу стверджувати: нас роз’єднав не ЯНУКОВИЧ, я стверджую, що нас роз’єднав не комуніст СИМОНЕНКО. Я стверджую, що нас роз’єднала не інша, на той час опозиційна сила. Нас роз’єднали союзники», - заявив В.ЮЩЕНКО.

«Я переконаний, що моя найбільша помилка - це ТИМОШЕНКО. Найбільша помилка, що ми її двічі приводили до влади», - наголосив він.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Ю.ТИМОШЕНКО не потрібні партнери, а лише «холопи та раби».

Для прикладу він навів ситуацію з Народним Рухом України, партією «Реформи та порядок», які, за його словами, сьогодні фактично розчинились у Блоці Юлії Тимошенко.

Більше того, лідер «Нашої України» вважає, що БЮТ не можна вважати демократичною силою.

«У КПУ і у БЮТ є одна спільна риса – це демагогія. І є одна риса, яка їх роз’єднує: якщо КПУ - це просто демагогія, то БЮТ - це демагогія у вишиванці», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також зауважив, що не бачить особливих відмінностей між ідеологією БЮТ та Партії регіонів. В.ЮЩЕНКО висловив припущення, що ці дві політичні сили невдовзі знову об’єднаються, і не виключив, що це може статися під час ухвалення проекту змін до Конституції, які свого часу розробляв колишній глава Адміністрації Президента Віктор МЕДВЕДЧУК.

«Переконаний, що в серпні-жовтні поточного року вони повернуться до цієї ідеї. І, крім встановлення двопартійної системи, підвищать прохідний бар’єр…», - сказав лідер «Нашої України».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що поки не буде усвідомлення цих фактів, важко говорити про консолідацію партії. Він підкреслив, що не підтримуватиме жодної ідеї, що вимагатиме консолідації «Нашої України» з БЮТ.