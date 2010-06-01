Депутати про Януковича, неповагу до парламенту та страусячі яйця

Депутати Верховної Ради від «Народної самооборони» не підуть до палацу «Україна» на проголошення Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ щорічного звернення до українського народу 3 червня.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона».

Народний депутат Тарас СТЕЦЬКІВ вважає, що, обравши палац «Україна», Президент продемонстрував неповагу до Верховної Ради. За його словами, зазвичай Президент оголошує щорічне послання до українського народу у стінах українського парламенту — вищого представницького органу країни, що обирається всенародно. “А робити зібрання в палаці «Україна», який призначений для розважальних заходів, і зганяти туди так званий «актив», то це є трошки з іншої «опери». Це собі, якщо не помиляюсь, один раз дозволяв Леонід КУЧМА, і навіть він відмовився від такої практики, а ЯНУКОВИЧ - відроджує. Це калька з колишніх помпезних з’їздів ЦК КПРС, або теперішніх помпезних зібрань, які свого часу проводив Володимир ПУТІН (прем’єр РФ), а тепер проводить Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ. Це просто бліденька копія російської політичної практики», - вважає депутат.

Народний депутат Юрій ГРИМЧАК теж вважає, що В.ЯНУКОВИЧ для виголошення звернення мав прийти до парламенту: «Треба приходити у Верховну Раду і не боятися, що тебе опозиція вдарить страусячим яйцем. А якщо чесно, то при всій повазі до нинішнього Президента, оратор з нього ніякий, і те, що він там буде оголошувати, краще потім прочитати і спокійно розібратись - деякі речі, особливо програми, краще читати, а не слухати. А брати участь у такому PR-заході, коли приходить кілька тисяч людей, я не бачу сенсу. До того ж не у виконанні такого видатного оратора, як нині діючий Президент».

Подібні думки висловили й інші депутати від “Народної самооборони” Олег НОВИКОВ, Катерина ЛУК’ЯНОВА, Юрій СТЕЦЬ, Геннадій МОСКАЛЬ.