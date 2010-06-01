НУ-НС пропонує депутатам підписати меморандум

Фракція «Наша Україна – Народна самооборона» пропонує депутатському корпусу підписати Меморандум про забезпечення вимог Регламенту та норм депутатської етики в роботі Верховної Ради України.

Про це йдеться у заяві фракції «Наша Україна – Народна самооборона», переданій агентству УНІАН.

У заяві наголошується, що процес формування нової парламентської більшості, який відбувся у Верховній Раді після виборів Президента України, дії влади, спрямовані на зміну зовнішньополітичного і внутрішньополітичного курсу України, призвели до жорсткого парламентського протистояння, яке інколи набувало нецивілізованих форм.

У НУ-НС також наголошують, що події, що мали місце на пленарному засіданні Верховної Ради 27 квітня під час розгляду питання про ратифікацію угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України, були наслідком, з одного боку – грубого порушення вимог Конституції України та Закону «Про Регламент Верховної Ради України» в політичних інтересах парламентської більшості, а з іншого – тих засобів спротиву, які обрала парламентська опозиція.

”Здійснюючи комплексну об’єктивну оцінку пленарного засідання 27 квітня у контексті політичних подій, що йому передували, наша депутатська фракція прагне не допустити в майбутньому ситуацій, які б загрожували ефективному функціонуванню українського парламенту як єдиного законодавчого органу, порушенню гарантій діяльності народних депутатів України, визначених Законом «Про статус народного депутата України» та Законом «Про Регламент Верховної Ради України», - йдеться в заяві.

Для цього фракція пропонує голові Верховної Ради, його заступникам, головам депутатських фракцій укласти Меморандум про забезпечення безумовного виконання вимог Регламенту та норм депутатської етики в роботі Верховної Ради України.

У фракції “Наша Україна – Народна самооборона” зауважують, що запропонований проект меморандуму зобов’язує голову ВР, його заступників і голів фракцій забезпечити виконання депутатами вимог депутатської етики, вживати заходів для недопущення непарламентських форм політичного протистояння, вести політичний діалог у цивілізований спосіб і за процедурами, визначеними Регламентом.

У проекті пропонується записати, що депутати зобов’язуються забезпечити безумовне виконання вимог Регламенту при підготовці до розгляду та розгляді у Верховній Раді всіх без винятку питань. Особлива увага звертатиметься на дотримання визначених Регламентом строків підготовки питань до розгляду, забезпечення можливості попереднього ознайомлення народних депутатів з матеріалами щодо питань порядку денного, процедури попереднього вивчення питань у парламентських комітетах та заслуховування їхньої думки на пленарному засіданні тощо.

У проекті меморандуму наголошується, що голова ВР зобов’язується забезпечити ефективну законотворчу діяльність Верховної Ради, координацію діяльності її органів; в організації роботи парламенту керуватись не політичною доцільністю, а виключно вимогами Закону «Про Регламент Верховної Ради України»; вжити заходів для недопущення втручання сторонніх осіб у роботу парламенту, їхньої присутності у залі пленарних засідань; забезпечити особисте голосування народних депутатів у сесійній залі, для чого запровадити технічні рішення, які б унеможливили голосування народних депутатів за інших парламентаріїв.

У свою чергу, голови фракцій мають забезпечити дотримання депутатами вимог депутатської етики, вживати заходів для недопущення непарламентських форм політичного протистояння, вести політичний діалог у цивілізований спосіб і за процедурами, визначеними Регламентом.

Відповідно до проекту, усі конфліктні ситуації, що можуть виникнути у роботі Верховної Ради, випадки порушення народними депутатами норм депутатської етики пропонується вирішувати всередині парламенту з використанням механізмів, визначених Регламентом ВР.

Відшкодування шкоди, заподіяної майну Верховної Ради у ході пленарного засідання 27 квітня, НУ-НС пропонує здійснити спільно всіма народними депутатами, а збір коштів організувати через фракції, пропорційно чисельності фракцій.