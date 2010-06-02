Нардепи з «групи Портнова» натякають на розкол у БЮТ

Народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО вважає недоречною ініціативу керівництва БЮТ щодо перереєстрації депутатів фракції, оскільки це може призвести до появи ще однієї фракції БЮТ у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні під час брифінгу.

«Я є прихильником тієї точки зору, що сама процедура перереєстрації може призвести до того, що з’явиться якась нова фракція, до якої не увійдуть депутати, які вже є членами фракції БЮТ», - сказав він.

В.ПИСАРЕНКО зауважив, що фракція БЮТ була створена на початку роботи парламенту нинішнього скликання і вона нікуди не зникала.

У свою чергу народний депутат від БЮТ Святослав ОЛІЙНИК зазначив, що з моменту роботи ВР нинішнього скликання всі депутати, які були обрані за списками БЮТ, написали заяви про входження до однойменної фракції.

За його словами, відповідно до положення про фракцію БЮТ, реорганізація може відбуватися двома шляхами – виключення депутата зі списку фракції БЮТ та включення до складу фракції депутатів, які обиралися за списками інших політичних сил.

«Ні перша, ні друга подія сьогодні не відбувається. Відбувається якась незрозуміла перереєстрація», - сказав С.ОЛІЙНИК.

Як повідомляв УНІАН, за ініціативою керівництва БЮТ була проведена перереєстрація депутатів від БЮТ і станом на 1 червня свій намір працювати далі у фракції підтвердили 130 народних депутатів.

Довідка УНІАН. Депутати від БЮТ В.ПИСАРЕНКО та С.ОЛІЙНИК належать до так званої «групи ПОРТНОВА» у ВР.

Андрій ПОРТНОВ, який раніше був членом команди БЮТ, призначений заступником глави Адміністрації Президента.