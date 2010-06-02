Янукович хоче добитися, щоб люди жили на два роки довше

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ставить перед владою завдання забезпечити середньорічне зростання ВВП не менше, ніж на 5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Комітету з економічних реформ, оголошуючи деякі показники, які мають бути досягнуті в Україні в результаті реалізації реформ.

«Серед індикаторів успіху реформ – підвищення середньої тривалості життя людей від 68 до 70 років», - сказав глава держави.

При цьому він також оприлюднив мету - досягти середні темпи зростання ВВП не менше 5% на рік.

«Вже у 2014 році ми знизимо інфляцію з 13 до 6%», - також висловив впевненість Президент.

Серед інших планів української влади В.ЯНУКОВИЧ назвав покращення місця України у рейтингах бізнес-кліматів не менш ніж на 40 позицій, а в рейтингу конкурентної спроможності економік - на 10 позицій.

Президент України також заявив про плани скорочення прямих і непрямих форм державної підтримки енергетики, вугільної, нафтогазової та житлово-комунальної галузей не менше, ніж на 60%.

Він також наголосив на нагальному завданні зниження енергоємності економіки на 20%.