Азарова у ВР запитали, чому він не сідає у крісло прем'єра

Народний депутат від НУ-НС Анатолій МАТВІЄНКО, який є членом Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, заявляє, що в законопроекті “Про засади зовнішньої і внутрішньої політики” є багато «абсурдних положень».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні парламенту.

Перед ним виступав представник цього комітету Анатолій ГОРБАТЮК, який зазначив, що комітет дев’ятьма голосами «за» і трьома «проти» рекомендує парламенту ухвалити законопроект «Про засади зовнішньої і внутрішньої політики України» в першому читанні.

У той же час А.МАТВІЄНКО виступив від тих членів комітету, які проголосували проти даного рішення. Він зазначив, що даний законопроект «є похапцем зліплений, він є декларативним», а також низка його положень не відповідають Конституції України. За його словами, в законопроекті передбачено, що не можуть бути ухвалені закони, які суперечать нормам, які є в Законі «Про засади зовнішньої і внутрішньої політики України» в разі його ухвалення.

А.МАТВІЄНКО зазначив, що така норма суперечить законодавству України та Конституції України, оскільки жоден закон не має привілеїв перед іншими законами.

А.МАТВІЄНКО наголосив, що в законопроекті міститься низка «абсурдних положень», які стосуються завершення політичної реформи, але при цьому ніхто не знає, про що йдеться. За його словами, також абсурдним є положення щодо «зняття з експлуатації ЧАЕС, яка вже давно знята з експлуатації».

Також А.МАТВІЄНКО звинуватив прем’єр-міністра Миколу АЗАРОВА в тому, що він «демонструє політику угодовства», оскільки доповідає законопроект, який не має ніякого відношення до Кабінету міністрів України.

У відповідь голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН зазначив, що даний законопроект мав доповідати Представник Президента у Верховній Раді України, але В.ЛИТВИН звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з тим, щоб даний законопроект представляв прем’єр-міністр. Спікер вважає, що представлення М.АЗАРОВИМ даного законопроекту «є виявом поваги до ВРУ».

Також на завершення виступу А.МАТВІЄНКО звернувся до М.АЗАРОВА з питанням, чому він перебуває не в кріслі прем’єр-міністра України, а в кріслі, яке поряд. «Це що, крісло звільнено для Президента України? У нас вже сьогодні й уряд Президента, і ще ви, Володимире Михайловичу (йдеться про В.ЛИТВИНА – УНІАН), звільніть своє крісло, нехай тоді буде і Верховна Рада Президента», - зазначив А.МАТВІЄНКО.

При цьому депутат додав: «Я проти того, щоб ми воювали, але я за те, щоб було опонування, щоб був розум, бо інакше будемо мати біду в державі». Після цього В.ЛИТВИН засміявся, а М.АЗАРОВ пересів у крісло прем’єр-міністра України.