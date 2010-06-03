Вінський стверджує, що мафія в ЖКГ щороку відмиває 1 млрд. доларів

Житлово-комунальне господарство потребує прозорих тарифів, порядних людей, а також наведення ладу в системі збору платежів. Саме це є запорукою успіху реформування ЖКГ, вважає лідер партії «Народна влада» Йосип Вінській.

Про це лідер народників заявив, відповідаючи на запитання читачів журналу «Людина і право» (№3, 2010) про підвищення житлово-комунальних тарифів і незрозумілий принцип їх формування.

«Якщо розібратися, скільки, хто, куди і за що платить, куди йдуть витрати – то, може, і не потрібно буде ставити питання про підвищення тарифів», - сказав він. Потрібна професійна, копітка робота порядних людей, які могли б вникнути і дати відповіді на запитання».

«Провівши (свого часу) таку ревізію в Міністерстві транспорту і зв`язку, мені вдалося збільшити його прибуткову базу на 15 млрд. доларів, за рахунок чого ми підвищили зарплати і наповнили бюджет», - сказав екс-міністр транспорту і зв`язку.

Поки ж, на думку політика, всі спроби держави розібратися в цьому питанні натрапляють на «величезний опір «команди», яка контролює ЖКХ і відмиває не менше 1 млрд. доларів щорічно». Для подолання цієї перешкоди, на думку Вінського, потрібна велика політична воля і прозорість всіх механізмів.

«Ті ж керівники міст, при бажанні, могли б зі всією цією ситуацією розібратися», - вважає політик.

«Потрібно розуміти одне: комунальні послуги – це такий же товар, як хліб, масло, молоко, - і за нього потрібно платити. Але потрібно розуміти структуру ціни – тоді не виникатимуть подібні питання. Поки ж цю структуру людям ніхто не може (або не хоче) показати», - підкреслив Вінський.