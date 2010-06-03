Янукович заявляє, що Україна готова до його реформ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна готова до реалізації глибинних реформ у всіх сферах життя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи з посланням до українського народу у палаці “Україна”.

«Ми створили передумови для реалізації нового курсу на глибинні реформи і системну модернізацію країни, яка охоплюватиме всі сфери суспільного життя і завершить нову хвилю необхідних соціально-економічних перетворень», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що країна має перші позитивні тенденції у національній економіці. За його словами, поступово зростає ділова активність і промислове виробництво, спадає напруженість у фінансовому секторі.

Президент також зазначив, що сьогодні нова, згуртована влада здатна реалізовувати реформи.

Він підкреслив, що люди чекають змін, і, відповідаючи на очікування людей, він пропонує курс глибинних реформ. За його словами, реформи реалізовуватимуться під гаслом: «Не люди для реформи, а реформи для людей».