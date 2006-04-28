До українського народу звернеться Президент

У суботу, 29 квітня, о 18.00 прозвучить радіозвернення Президента Віктора ЮЩЕНКА до українського народу.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента України, глава держави розповість про відзначення 20-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС та шляхи відродження тридцятикілометрової зони.

Звернення транслюватимуть три програми Українського радіо та «Радіо ЕРА» FM з повтором у неділю, 30 квітня, о 10.00. Українське радіо також повторить виступ у суботу о 22.00. Крім того, звернення Президента можна послухати в інтернеті. За кордоном воно прозвучить в ефірі Всесвітньої служби «Радіо Україна» Українського радіо.