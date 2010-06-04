Яценюк підсумував 100 днів своєї опозиції
Нардеп критикує програму Януковича
Народний депутат, лідер партії “Фронт змін” Арсеній ЯЦЕНЮК вважає пріоритетними розвиток підприємництва, АПК та інфраструктури.
Про це він повідомив під час презентації «100 днів опозиції» «Уряду змін», повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”.
А.ЯЦЕНЮК піддав критиці за відсутність чітких пріоритетів представлену 2 червня владою Програму економічних реформ.
При цьому він наголосив: «Не може бути в країні десятки пріоритетів. «Усе» в цьому випадку означає «нічого». За його словами, «у програмі реформ немає найважливішого: де точки зростання України?».
Лідер «Фронту змін» представив свій погляд на сфери, розвиток яких забезпечить економічний підйом України в короткостроковій перспективі.
На його думку, ключові точки зростання - це підприємницька ініціатива, розвиток аграрного сектора та розбудова сучасної інфраструктури: «Це три цілі, які ми ставимо перед владою, що повинні бути реалізовані протягом 2010-2011 років».
Говорячи про стимулювання розвитку бізнесу, А.ЯЦЕНЮК нагадав, що, згідно з прийнятим нещодавно законом, терміни податкових перевірок збільшено вдвічі. Крім цього, він зауважив, що планується впровадити нарахування податків за непрямими методами.
На його думку, влада готує потужну фіскальну машину з витискання податків, про що свідчать цифри. За його словами, “якщо на модернізацію ДПА в бюджеті передбачено 90 млн. грн., то на підтримку малого та середнього бізнесу – лише 700 000 грн.”. «Податкові канікули закінчилися не почавшись», - резюмував А.ЯЦЕНЮК.
А.ЯЦЕНЮК також нагадав, що днем раніше Партія регіонів відмовилася внести до порядку денного засідання Верховної Ради 5 законопроектів, спрямованих на полегшення умов ведення бізнесу.
На його думку, для стимулювання підприємництва парламент має підтримати опозиційні законопроекти щодо: скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, та кількості контролюючих органів; введення податкових канікул для малого бізнесу; посилення відповідальності за перешкоджання підприємницькій діяльності; стимулювання молоді, яка займається підприємницькою діяльністю; забезпечення молоді першим робочим місцем.
Лідер «Фронту змін» вважає, що важливою передумовою реалізації економічних планів є скорочення видатків на утримання державного апарату: «Ми вимагаємо скоротити на 45% всі витрати, пов’язані з утриманням Президента, Верховної Ради. Це лише на 20% менше, ніж було витрачено минулого року».
Він нагадав, що 2 червня Партія регіонів відмовилася включити відповідний законопроект його авторства у порядок денний Верховної Ради, всупереч указу Президента, яким передбачається зниження витрат на утримання держапарату на 20%.