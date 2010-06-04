Януковича розсмішила реакція журналіста на «співпрацю» УТ-1 й Інтера

13:08, 04 червня 2010
Політика
3251 0

«Ви хочете сказати, що це погано?»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не бачить нічого поганого у тому, що державний національний телеканал та комерційний телеканал «Інтер» узгоджують свою інформаційну політику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

«Можливо, якщо у вас така інформація є (щодо узгодження дій менеджменту Першого національного каналу та «Інтеру»), то я її не буду заперечувати. Я не знаю, що тут поганого, що тут хорошого. Ви хочете сказати, що це погано?», - запитав В.ЯНУКОВИЧ, а коли почув відповідь журналіста, що «так – це погано», розсміявся.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що для нього важливим є те, щоб ЗМІ завжди були об’єктивними і щоб вони не підтасовували свою інформацію під замовлення тієї чи іншої політичної сили, щоб люди від ЗМІ завжди могли отримати правдиву інформацію.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter