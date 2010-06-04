Януковича розсмішила реакція журналіста на «співпрацю» УТ-1 й Інтера

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не бачить нічого поганого у тому, що державний національний телеканал та комерційний телеканал «Інтер» узгоджують свою інформаційну політику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

«Можливо, якщо у вас така інформація є (щодо узгодження дій менеджменту Першого національного каналу та «Інтеру»), то я її не буду заперечувати. Я не знаю, що тут поганого, що тут хорошого. Ви хочете сказати, що це погано?», - запитав В.ЯНУКОВИЧ, а коли почув відповідь журналіста, що «так – це погано», розсміявся.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що для нього важливим є те, щоб ЗМІ завжди були об’єктивними і щоб вони не підтасовували свою інформацію під замовлення тієї чи іншої політичної сили, щоб люди від ЗМІ завжди могли отримати правдиву інформацію.