Янукович: питання консорціуму з ГТС далі переговорів не просунулося

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що питання стосовно створення міжнародного консорціуму з експлуатації, управління та модернізації української газотранспортної системи наразі не просунулося далі проведення переговорного процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Ці процеси сьогодні рухаються тільки у напрямку розширення кола переговорів», - повідомив Президент України.

Він уточнив, що учасниками цього переговорного процесу, окрім української сторони, є представники Росії, а також деяких країн Європейського Союзу.

«Окрім переговорів, жодного кроку у цьому напрямку поки що не зроблено», - констатував глава держави.

Він також зазначив, що не готовий сьогодні сказати, яку буде застосовано модель відносно подальшого функціонування ГТС України.

«Я хочу сказати лише одне: ми зацікавлені у збереженні як мінімум обсягів у прокачуванні газу через українську ГТС у бік Європи на рівні не менше 120 млрд. куб. м газу», - заявив глава держави. Він також підкреслив, що Україна, безумовно, зацікавлена, щоб ця система працювала надійно, за умов належного її технічного утримання.

Водночас Президент України вкотре наголосив на наявній можливості збільшити обсяги постачання газу в Європу до 200 млрд. кубометрів газу на рік.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, це може відбутися поетапно упродовж близько десяти років за умови участі в цьому проекті зацікавлених сторін, у першу чергу російської та європейської.