У БЮТ вважають, що Януковича пора відправити на лікування
"Щоб він позбавився від страху"
Член фракції БЮТ Володимир ФІЛЕНКО вважає неадекватними заходи із захисту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.
“У ЯНУКОВИЧА розвинувся страх, що хтось нібито хоче вчинити на нього замах, тому для його охорони залучають сотні людей у міліцейській формі”, - заявив В.ФІЛЕНКО.
На його думку, Президент В.ЯНУКОВИЧ “знущається з правоохоронців, даючи їм неадекватні вказівки щодо забезпечення безпеки тих заходів, на яких він присутній”.
«Такі дії є прямим знущанням над міліціонерами, які замість того, щоб займатися своїми безпосередніми обов’язками – ловити злочинців - тепер ходять строєм і застосовують неадекватні заходи по захисту «гаранта» від його ж громадян», - сказав він.
Народний депутат зазначив, що проїжджаючи сьогодні повз “Український дім”, де відбувалася прес-конференція В.ЯНУКОВИЧА, він вчергове був здивований кількістю працівників міліції.
В.ФІЛЕНКО побачив велику кількість міліціонерів, які з усіх боків оточили “Український дім”, перекрили підходи до будівлі і заблокували підземний перехід на Європейській площі.
Як вважає БЮТівець, доцільно «було б направити ЯНУКОВИЧА на лікування, щоб він позбавився від страху, що хтось у нього хоче поцілити яйцем чи іншим предметом».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 червня, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що є об’єктивні факти, які змушують державну охорону вживати щодо нього безпрецедентні заходи безпеки.
“Як мені повідомляють органи державної охорони, ті загрози, які існують сьогодні, вони зобов`язані на них реагувати. Я їх відмінити не можу", - заявив Президент.