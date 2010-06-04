У БЮТ вважають, що Януковича пора відправити на лікування

Член фракції БЮТ Володимир ФІЛЕНКО вважає неадекватними заходи із захисту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

“У ЯНУКОВИЧА розвинувся страх, що хтось нібито хоче вчинити на нього замах, тому для його охорони залучають сотні людей у міліцейській формі”, - заявив В.ФІЛЕНКО.

На його думку, Президент В.ЯНУКОВИЧ “знущається з правоохоронців, даючи їм неадекватні вказівки щодо забезпечення безпеки тих заходів, на яких він присутній”.

«Такі дії є прямим знущанням над міліціонерами, які замість того, щоб займатися своїми безпосередніми обов’язками – ловити злочинців - тепер ходять строєм і застосовують неадекватні заходи по захисту «гаранта» від його ж громадян», - сказав він.

Народний депутат зазначив, що проїжджаючи сьогодні повз “Український дім”, де відбувалася прес-конференція В.ЯНУКОВИЧА, він вчергове був здивований кількістю працівників міліції.

В.ФІЛЕНКО побачив велику кількість міліціонерів, які з усіх боків оточили “Український дім”, перекрили підходи до будівлі і заблокували підземний перехід на Європейській площі.

Як вважає БЮТівець, доцільно «було б направити ЯНУКОВИЧА на лікування, щоб він позбавився від страху, що хтось у нього хоче поцілити яйцем чи іншим предметом».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 червня, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що є об’єктивні факти, які змушують державну охорону вживати щодо нього безпрецедентні заходи безпеки.

“Як мені повідомляють органи державної охорони, ті загрози, які існують сьогодні, вони зобов`язані на них реагувати. Я їх відмінити не можу", - заявив Президент.