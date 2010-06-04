Для розміщення адмінцентру Київщини пропонують "найцікавіший варіант"

Новий голова Київської обласної ради Олександр КАЧНИЙ вважає Ірпінь «найцікавішим варіантом» для розміщення адміністративного центру Київської області.

Про це О.КАЧНИЙ заявив у інтерв`ю LB.ua, відповідаючи на питання «Ви підтримуєте його ідею про перенесення адміністративного центру Київської області з Києва?».

«Звичайно, - сказав голова облради. - Всі наші служби «розпорошені» по Києву: і у центрі, і на околицях. Роботі це, як самі розумієте, не сприяє. По суті справи, ми говоримо не про перенесення, а про те, що в якомусь місті має бути створений офіс-центр для Київської області, де будуть всі управління. Зараз ми розглядаємо кілька варіантів. Найцікавіший, на мою думку, – Ірпінь. Він практично супутник Києва – від Хрещатику до центру Ірпеня 27 км. Якщо буде побудовано 4-смугову дорогу Ірпінь–Київ, жодних проблем взагалі не буде».

За словами О.КАЧНОГО, «щоб побудувати таке офісне приміщення, потрібно лише 1/5 або 1/3 площі, яку ми звільнимо в Києві, продати на аукціоні... Це 15 тис. кв. м різних приміщень».

При цьому на питання «Як складаються відносини з губернатором Анатолієм ПРИСЯЖНЮКОМ?», голова Київської облради відповів: «Повне взаєморозуміння і в кадровій політиці, і в програмних питаннях. Хочу сказати: Київській області пощастило з головою обладміністрації».

Як повідомляв УНІАН, у травні голова Київської обласної державної адміністрації А.ПРИСЯЖНЮК заявив про доцільність перенесення адміністративного центру області з міста Києва. Разом з тим губернатор не назвав місто, до якого може бути перенесено адміністративний центр області.