Тимошенко: є лише один критерій для визначення справжньої опозиції

Лідер БЮТ Юля ТИМОШЕНКО заявляє, що для визначення справжніх опозиційний сил є лише один критерій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

«Я думаю, що країна ввійшла в такий небезпечний етап свого розвитку, що сьогодні мусить існувати один жорсткий критерій, як відрізнити, де є справжня опозиція, яка готова об’єднатися і спільно працювати, а де є запроданці, які, як кишенькова штучна опозиція, фінансується ЯНУКОВИЧЕМ і його оточенням», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, це буде простий тест, щоб кожен журналіст і кожний громадян міг розпізнати «хто є хто» в опозиції, хто здатний об’єднатися, а хто – ні. «Якщо опозиційні лідери і опозиційні сили дійсно виступають проти всіх антидемократичних кроків влади, якщо вони всіма своїми зусиллями - і публічними, і законодавчими - борються і протидіють руйнації демократії і свободи слова в державі – так, це є опозиція, і вона скоординовано діє. Кожний лідер так званої опозиції, який продовжує бити своїх, навіть після переходу в опозицію, який продовжує нищити і критикувати інші опозиційні політичні сили та опозиційних лідерів, це є той, хто живе на гроші ЯНУКОВИЧА і хто служить ЯНУКОВИЧУ», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, якщо не поставити кордон, «ми будемо завжди помилятися, де є опозиція, що вона робить і чи здатна вона протидіяти небезпечному розвитку антидемократичних дій у нашій державі».