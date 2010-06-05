Тимошенко вважає липовими декларації про доходи політиків

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає необ’єктивними декларації про доходи політиків та вважає за доцільне запровадження декларування політиками своїх видатків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на прес-конференції у Києві, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати декларацію про доходи Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Аналізувати декларації чиновників, високопосадовців, президентів, поки не буде відновлений той закон, який наша урядова команда не просто розробила, а й прийняла, який передбачає декларацію не тільки доходів, а й видатків, і перевірку, контроль за видатками – то всі ці декларації не мають права на звання декларацій», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, декларація лише про доходи не дозволяє об’єктивно проаналізувати справжні доходи і видатки політиків. «Коли я там (у декларації В.ЯНУКОВИЧА) побачу “Сухолуччя” – 34 тис. га землі, коли я там побачу “Межигір’я” в повному обсязі – більше 140 га землі, коли я там побачу його тіньові долі у бізнесі тих підприємств, які його спонсорують, коли я побачу у тій декларації реальні хабарі, які сьогодні по вертикалі заносять чемоданами вже у сто днів, от тоді я ті декларації буду читати. А поки що, я думаю, такі декларації можна вішати на гвіздочок», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ також повідомила, що найближчим часом планує оприлюднити свою декларацію про доходи за 2009 рік. «Хотілось би її оприлюднити по новому закону. Вона є в Інтернеті. Вона зроблена не як для посадовця, а як для пересічного громадянина, де є мої доходи, мої видатки за 2009 рік», - зазначила вона.