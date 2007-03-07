Гриценко з Мостовою 8 березня гратимуть в карти

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО подарує дружині на 8 березня мобільний телефон.

Про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, А.ГРИЦЕНКО сказав: «Я подарую мобільний телефон – її достав останній, все більше глючить, хоча й недавно подарований».

При цьому він не зміг назвати його модель, але припустив, що це Samsung-D900.

Міністр також повідомив, що святкуватиме 8 березня з родиною за містом, у власному будинку.

«Очевидно, що цього ранку я підіймусь раніше, приготую щось святкове, а потім вже підійму дружину і доньку. Це домашнє свято – будуть квіти, очевидно, вино, торт, буде багаття, камін, і, можливо, преферанс», - розповів А.ГРИЦЕНКО.