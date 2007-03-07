Ющенко з Качинським поговорили про футбол

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує Польщі розробити окремий план розбудови у 2007-2008 роках додаткових прикордонних інфраструктур.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це йшлось під час двосторонньої зустрічі В.ЮЩЕНКА з Президентом Польщі Лєхом КАЧИНСЬКИМ та на зустрічі делегацій в розширеному складі.

Зокрема, мова йде про створення трьох додаткових пунктів перетину кордону, відповідно на територіях Польщі та України. Крім того, сторони дійшли порозуміння щодо запровадження на всіх прохідних пунктах спільного митного контролю.

Порушуючи співпрацю двох країн у гуманітарній сфері, глави держав дійшли згоди щодо необхідності їхнього сприяння відкриттю постійно діючої української експозиції у колишньому концтаборі Аушвіц – Біркенау (Освенцім). Сторони також домовилися про продовження спільного протоколу із вшанування пам’ятних місць на території обох країн. Йдеться про продовження роботи з надання статусу історичних пам’яток ряду об’єктів. Зараз Україна та Польща мають по 44 таких об’єкти.

В.ЮЩЕНКО та Л.КАЧИНСЬКИЙ також обговорили питання, пов’язані з можливим проведенням в Україні та Польщі фіналу чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.