Тимошенко не відмовиться від посади прем’єр-міністра

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що не відмовиться від посади прем’єр-міністра України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер БЮТ сказала сьогодні на прес-конференції у Києві, відповідаючи на запитання, чи готова вона відмовитися від посади прем’єра заради створення Коаліції демократичних сил.

«Крім мене, навряд чи хтось наведе порядок в державі», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона ще раз підкреслила, що в разі створення у Верховній Раді коаліції за участю блоку «Наша Україна» та Партії регіонів, БЮТ піде в опозицію.