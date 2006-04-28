Тимошенко не відмовиться від посади прем’єр-міністра
17:02, 28 квітня 2006Політика
731
«Крім мене, навряд чи хтось наведе порядок в державі», - наголошує лідерка БЮТ
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що не відмовиться від посади прем’єр-міністра України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер БЮТ сказала сьогодні на прес-конференції у Києві, відповідаючи на запитання, чи готова вона відмовитися від посади прем’єра заради створення Коаліції демократичних сил.
«Крім мене, навряд чи хтось наведе порядок в державі», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона ще раз підкреслила, що в разі створення у Верховній Раді коаліції за участю блоку «Наша Україна» та Партії регіонів, БЮТ піде в опозицію.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter