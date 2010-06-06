Голова АП: деякі реформи Януковича можуть не сподобатися комуністам

Глава адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН прогнозує, що деякі реформи Віктора ЯНУКОВИЧА можуть не сподобатися комуністам, передає Бі-Бі-Сі.

Чиновник нагадав, що в пакеті економічних реформ близько 25 пріоритетів, які мають реалізовуватися протягом кількох років.

За його словами, складними для дискусій із комуністами будуть питання пенсійної реформи, тарифів на комунальні послуги. “До того ж, ця сфера – тарифи і пільги в Україні – це сфера, якою вкрай не задоволений Міжнародний валютний фонд. Яким, у свою чергу, давно і непохитно не задоволена Комуністична партія”, - йдеться у повідомленні.

С.ЛЬОВОЧКІН також нагадав, що реформами передбачається створення повноцінного, прозорого ринку землі, повноцінного реєстру земельних ділянок.

“Авторами закону про продовження такого мораторію як у нинішньому, так і попередніх скликаннях парламенту, частіше за все були комуністи”, – наголошується у повідомленні.

За оцінкою експертів, в самій Адміністрації Президента чудово розуміють і визнають, що запропоновані законопроекти стануть випробуванням для коаліції.

«Як буває у молодого подружжя? Вони можуть і лаятися», - каже С.ЛЬВОЧКІН і висловлює надію, що й помиряться.

Депутат від фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ також порівняв ситуацію із комуністами з особливостями подружжя. Він вважає, що коли чоловік і жінка давно живуть разом і по телевізору транслюють футбол, то мудра жінка дасть чоловіку подивитися його улюблену гру, а сама піде до подруги. За словами депутата, «така сім`я проживе багато років, і вони дочекаються онуків і правнуків. Але якщо жінка наполягатиме на тому, щоб дивитися її улюблений балет, то сім`ї не буде, вона розвалиться».

М.ЧЕЧЕТОВ висловився за те, щоб дозволити комуністам «дивитися свій футбол», зазначає Бі-Бі-Сі.