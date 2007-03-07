Секретаріат Президента заспокоює: Ющенку до Кучми ще далеко

Головна служба документального забезпечення Секретаріату Президента України інформує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО за час каденції нинішньої Верховної Ради України застосував право вето лише до 14,5% ухвалених нею законів.

Про це повідомляє прес-служба Президента України у зв`язку із заявою міністра юстиції України Олександра ЛАВРИНОВИЧА на міжнародній конференції «Нова Україна в новій Європі» стосовно зловживання, на його думку, Президентом України правом вето та розміщенням відповідної інформації на офіційному сайті Міністерства юстиції України.

Головна служба повідомляє, що за період каденції Верховної Ради IV скликання (21.01.05-01.06.06) на підпис Президенту надійшло 521 закон, з них було 380 підписано, до 154 (29,5%) застосовано право вето, 13 з яких було подолано.

За період каденції Верховної Ради України V скликання (01.06.06-28.02.07) на підпис Президенту надійшло 179 законів, з них 153 було підписано, до 26 (14,5%) застосовано право вето, 3 з яких було подолано.

Протягом січня-лютого 2007 року Президент України прийняв рішення щодо 53 ухвалених Верховною Радою України законів (29 було ухвалено у 2006 році, а 24 закони – у січні-лютому 2007 року). З них 41 закон підписано, до 12 законів застосовано право вето (до Закону України «Про Кабінет міністрів України» право вето застосовано двічі). У тому числі, стосовно законів, ухвалених Верховною Радою України у січні-лютому 2007 року, Президент України підписав 18 і до 6 застосував право вето.

Для порівняння прес-служба наводить статистику щодо динаміки підписання законів екс-президентом України Леонідом КУЧМОЮ в період з 1 січня 2004 р. по 21 січня 2005 р. На підпис надійшло 382 закони, 313 було підписано, до 73 (19,1%) застосовано вето, 14 з них подолано.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня міністр юстиції О.ЛАВРИНОВИЧ заявив, що Президент України В.ЮЩЕНКО, застосовуючи право вето до великої кількості законів, стримує успішну роботу уряду. «Я з сумом можу констатувати, що те, що ми можемо побачити, не надихає - якщо в Україні від серпня минулого року по лютий цього року ухвалено 140 законів, і глава держави 26 разів застосував право вето», - сказав міністр.