Раїса Богатирьова відзначає надзвичайну емоційність Ганни Герман

Координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА заявляє, що в демократичній партії не може бути один спікер.

Про це УНІАН у ексклюзивному коментарі повідомила речник фракції Партії регіонів Людмила ХАРІВ із посиланням на Р.БОГАТИРЬОВУ.

"В демократичній партії і фракції законодавців просто не може бути одного спікера. Кожен з депутатів має право на власну позицію, як, наприклад, пані ГЕРМАН. Один спікер, тобто генеральний речник був тільки в КПРС. А, врешті, це, на щастя, неможливо, оскільки сотня журналістів, вчорашніх колег спікера ГЕРМАН, цього не дозволять”, - сказала Р.БОГАТИРЬОВА, коментуючи висловлювання депутата від Партії регіонів Ганни ГЕРМАН про відсутність у фракції одного офіційного спікера.

Разом з тим, Р.БОГАТИРЬОВА вважає зайвими коментарі на цю тему. “Уявіть собі картину, коли тільки одна людина щось виголошує, а всі інші манівцями покидають парламент”, - додала вона.

Водночас, лідер фракції розуміє “надзвичайну емоційність позицій народного депутата Ганни ГЕРМАН”. За її словами, вона здібний журналіст, яка за своєю природою завжди прагне сенсацій. “Для журналіста, можливо, це добре. Але політику треба бути більш зваженим, особливо в питаннях, що стосуються корпоративної партійної етики, професійної політики в цілому”, - пояснила депутат.

При цьому, Р.БОГАТИРЬОВА вважає неправильним, навіть в критичних ситуаціях, використовувати проблеми у фракції і партії для власного піару і на цьому заробляти собі якийсь міфічні бали для такого ж міфічного рейтингу. “Це вже зашкодило іміджу нашої політичної сили. Ще гірше неприховано інтригувати, підбурювати. Складається враження, що нашу, досить монолітну і стабільну політичну силу хочуть пересварити, послабити. Є статутні демократичні процедури. Чому ж їх не використати? Може тому, що діалог передбачає і певну відповідальність?”, - наголосила лідер фракції.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв’ю газеті “Известия в Украине” народний депутат від Партії регіонів Г.ГЕРМАН заявила, що у фракції Партії регіонів поки немає офіційного спікера. “Поки у нас немає офіційного спікера, багато наших депутатів висловлюють свою позицію. Тому і виникає стільки думок – більш чи менш радикальних”, - сказала вона. За словами депутата, в Партії регіонів є кілька людей, які озвучують позицію фракції, перш за все, це Р.БОГАТИРЬОВА.

“Якби такого спікера вибирала я, то ним був би Антон ПРИГОДСЬКИЙ, саме він дуже підходить для цієї ролі. Але, на жаль, не я визначаю ці нюанси, почекаємо проведення політради або з`їзду партії", - сказала Г.ГЕРМАН.