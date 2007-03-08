Сьогодні Ющенко візьме участь у саміті Європейської народної партії

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у саміті Європейської народної партії, що відбудеться у Брюсселі (Королівство Бельгія).

Як повідомляє прес-служба глави держави, серед головних тем саміту – майбутній розвиток Європейського Союзу та Європейська енергетична стратегія.

Президент України під час заходу планує обговорити питання української євроінтеграції з визначними європейськими політиками, які братимуть участь у саміті ЄНП. Зокрема, на саміті буде присутня Федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ.

У рамках візиту заплановано двосторонні зустрічі з Президентом Європарламенту Хансом-Гертом ПОТТЕРІНГОМ, а також з Верховним представником Європейського Союзу Хав’єром СОЛАНОЮ.

Крім того, заплановані зустрічі В.ЮЩЕНКА із Комісаром Європейської Комісії із питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР та Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ.

В.ЮЩЕНКО у Брюсселі також дасть інтерв`ю телеканалу «ЄвроНьюз».

Нагадаємо, що сьогодні в Брюсселі відкривається Весняна сесія Європейської ради - повноважного форуму глав держав та урядів країн-членів Євросоюзу.

Як передає РІА «Новости», особливістю нинішнього саміту ЄР, який пройде під головуванням федерального канцлера Німеччини Ангели МЕРКЕЛЬ, є те, що він уперше проводиться за участю керівників 27 держав ЄС, включаючи Болгарію і Румунію. Вони були прийняті в члени цієї регіональної організації 1 січня поточного року.

Одним з ключових питань порядку денного дводенної зустрічі лідерів ЄС стане формування єдиної європейської енергетичної політики.

"Європа має говорити зі своїми партнерами одним голосом. Погляди всього світу - від Вашингтона через Москву до Пекіна – спрямовані на цей європейський саміт", - заявив журналістам напередодні зустрічі на вищому рівні голова Єврокомісії Жозе Мануел БАРРОЗУ.

Іншою важливою темою саміту буде внесок ЄС в боротьбу зі змінами клімату.

На затвердження учасників засідання виноситься пропозиція довести до 2020 року до 20% частку відновлюваних джерел енергії в енергобалансі країн ЄС, а також скоротити до 2020 року на 20% до рівня 1990 року викиди в атмосферу вуглекислого газу.

Крім того, йтиметься про соціально-економічну ситуацію в ЄС.

Ще однією темою обговорення стане проект "Берлінської декларації", яку лідери ЄС планують прийняти на спеціальній зустрічі 25 березня в Берліні з нагоди 50-річчя підписання Римського договору, що заклав основи Європейського союзу.

Міжнародна тематика саміту ЄС включає, зокрема, обговорення ситуації в Ірані, Афганістані, на Близькому Сході та в країнах Західних Балкан.

На зустрічі на вищому рівні в Брюсселі може бути розглянуто питання про розміщення на території Польщі та Чехії американських систем протиракетної оборони (ПРО). Таку можливість не виключив представник МЗС головуючої в ЄС Німеччини.