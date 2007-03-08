Ющенко: Нам дуже важливо, щоб в ЄС нас почули

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає дуже важливим, щоб в Європі почули прагнення України.

Як передає кореспондент УІНАН, про це він заявив сьогодні у Брюсселі після зустрічі з Президентом Європарламенту Хансом-Гертом ПОТТЕРІНГОМ.

«Нам дуже важливо, щоб в Європарламенті нас почули, щоб в ЄС нас почули», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що зараз Україна та ЄС перебувають на початку шляху переговорів щодо нової угоди, яку Україна вважає дуже важливою і від якої очікує поглиблення відносин з ЄС. Глава держави також зауважив, що Україна готова допомогти ЄС в реалізації її пріоритетних завдань.

Президент України також повідомив, що запросив Президента Європарламенту відвідати Україну і отримав його згоду.