Солом’янський суд Києва відібрав у Тимошенко право на імперативний мандат

Печерський районний суд м. Києва на 13 березня переніс розгляд по суті справи щодо закону про імперативний мандат для депутатів місцевих рад.

Про це УНІАН повідомив заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

На вчорашньому судовому засіданні, що тривало з 11.00 до майже 19.00, судді розглянули низку заяв та клопотань сторін судового процесу.

В інтерв’ю журналістам присутній на засіданні суду з метою подання заяви від БЮТ про залучення до справи його блоку як третьої сторони народний депутат Андрій ПОРТНОВ зазначив, що ця справа стосується другої частини закону про імперативний мандат. Тобто, за його словами, мова йде про процедуру реєстрації у виборчих комісіях нових депутатів місцевих рад, яких мають зареєструвати замість тих депутатів, які були відізвані рішенням керівних органів партій чи блоків. Саме за роз’ясненням цієї процедури офіційно звернулась до Печерського райсуду Центральна виборча комісія, яка разом з іншими виборчими комісіями та вищими керівними органами політичних партій (блоків) отримала ухвалу цього ж суду про заборону вчиняти будь-які дії та приймати будь-які рішення про відкликання та дострокового припинення повноважень депутатів місцевих рад. (Ухвала суду прийнята у зв’язку з розглядом справи за позовом депутата Київради Віктора ГРИНЮКА, якого рішенням ІІІ міжпартійної конференції Блоку Леоніда Черновецького достроково позбавлено депутатських повноважень і який просить зупинити дію рішення конференції – УНІАН)

Крім того, у прес-службі Київради УНІАН повідомили, що Солом’янський районний суд м. Києва вчора вже дав своє роз’яснення по ухвалі, яку він виніс напередодні. В ухвалі Центральній виборчій комісії забороняється не лише позбавляти мандатів депутатів місцевих рад, але й реєструвати наступних за списком. „На пункті щодо реєстрації наступних депутатів за списком наполягав Блок Юлії Тимошенко. Реєстрація нових депутатів унеможливлювала б захист конституційних прав депутатів, яких хотіли позбавити мандатів”, - прокоментував ухвалу цього суду О.ДОВГИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня Печерський районний суд Києва, розглянувши позовну заяву депутата Київради від Блоку Леоніда Черновецкого В.ГРИНЮКА, заборонив здійснювати ряд дій політичним партіям, виборчим блокам політичних партій, Центральній виборчій комісії і територіальним виборчим комісіям щодо відкликання і дострокового припинення повноважень депутатів місцевих рад на основі закону про імперативний мандат. У зв`язку з цим ЦВК прийняла протокольне рішення звернутися до Печерського районного суду з проханням роз`яснити порядок виконання Центральною виборчою комісією цієї ухвали.