Тігіпко: не треба боятися, що це Росія чи не Росія

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО переконаний, що Україна зацікавлена в активізації співпраці з Російською Федерацією за запропонованими взаємовигідними проектами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV, коментуючи заяву посла Росії в Україні Михайла ЗУРАБОВА про те, що Україні слід прискорити реакцію на пропозиції щодо співпраці в економічній сфері з РФ.

«Ми теж зацікавлені в швидкій реакції, якщо це нам вигідно», - зазначив С.ТІГІПКО.

Він наголосив, що пропозиції Росії в галузі авіабудування для України дуже цікаві, перш за все, оскільки Україна дістане можливість розширити присутність на ринку авіапрому Росії і вийти на ринки третіх країн.

Надзвичайно цікавими, зазначив віце-прем`єр, є пропозиції Росії щодо співпраці в ядерній сфері. «Росія дала надзвичайно цікаві для нас умови і щодо добудови енергоблоків, і щодо виробництва ядерного палива. На такі програми треба реагувати і не треба боятися, що це Росія чи не Росія. Головне, щоб країна була сильною. Якщо країна сильна, то в ній працюють такі регулятори, які можуть регулювати будь-якого інвестора», - наголосив С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, посол РФ в Україні Михайло ЗУРАБОВ 7 червня на міжнародному круглому столі «Україна і Росія: нова взаємодія» в Ялті заявив, що пропозиції Російської Федерації, які стосуються сфери економіки, мають тимчасовий характер, і Україні слід відреагувати на них протягом найближчих півтора років.