БЮТ вимагає узгоджувати призначення в правоохоронних органах

Представники фракції БЮТ пропонують Верховній Раді ухвалити закон, згідно з яким всі призначення та звільнення керівників правоохоронних органів мають погоджуватися з профільним комітетом ВР.

Відповідний проект закону “Про внесення змін до деяких законів України” щодо погодження кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників у правоохоронних органах України внесено народними депутатами від БЮТ Андрієм КОЖЕМ’ЯКІНИМ, Юрієм ПРОКОПЧУКОМ та Романом ЗАБЗАЛЮКОМ.

Зокрема, проект закону передбачає, що перші заступники, заступники міністра внутрішніх справ України, керівники урядових органів державного управління в складі МВС призначаються на посади та звільняються з цих посад Кабінетом міністрів за поданням, яке вноситься міністром внутрішніх справ після погодження кандидатур на ці посади в Комітеті Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

За такою ж схемою призначаються та звільняються заступник міністра внутрішніх справ України - начальник Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим, начальники головних управлінь, управлінь МВС України в областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, керівники навчальних закладів та науково-дослідних установ МВС.

При цьому передбачено, що генеральний прокурор України призначає на посади та звільняє з посад свого першого заступника та заступників після погодження кандидатур на ці посади в Комітеті Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, та без такого погодження - керівників структурних підрозділів, головного бухгалтера, інших працівників Генеральної прокуратури України. Аналогічно відбувається і з прокурором Автономної Республіки Крим, заступників прокурора Автономної Республіки Крим, прокурорів областей, міст Києва і Севастополя, керівників навчальних закладів, науково-дослідницьких установ системи прокуратури.

Аналогічна схема, на думку авторів, має діяти і при призначенні та звільненні посадовців Державної податкової адміністрації України та Державної кримінально-виконавчої служби України.