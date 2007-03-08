Ющенко переконаний, що ЄС допоможе йому нормалізувати відносини з Януковичем

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що інституції Європейського Союзу можуть допомогти нормалізувати відносини між гілками влади в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Брюсселі після зустрічі з Верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єром СОЛАНОЮ.

«Переконаний, що сьогодні інституції ЄС можуть зіграти надзвичайно важливу роль у нормалізації відносин між інституціями української влади», - сказав Президент України.

Він вважає, що на політичне протистояння в Україні впливають два фактори. З одного боку – це зміни до Конституції, які ще не імплементовані через відсутність необхідних законів. «До якоїсь міри це об’єктивний процес. Я не хочу сказати, що тут немає певних суб’єктивних компонентів, приватних, особистих компонентів, але переконаний, що це вторинне», - сказав В.ЮЩЕНКО.

З другого боку, за його словами, політична система, яка існувала в Україні з початку незалежності, ніколи не була націлена на взаєморозуміння, а лише на взаємознищення. «Сьогодні країна демократичним шляхом вирішує ці два надзвичайно важливі виклики», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, не потрібно оцінювати внутрішньополітичну ситуацію як трагічну. «Це тест, який має пройти нація, влада і політичні сили України», - сказав В.ЮЩЕНКО.

У свою чергу, Х.СОЛАНА зауважив, що Європейський Союз сподівається на врегулювання внутрішньополітичної ситуації в Україні, на продовження реформ, що буде важливим для поглиблення взаємних відносин.