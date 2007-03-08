Ющенко хоче внести Одесу-Броди до нової угоди з ЄС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Україна запропонує внести до нової угоди з Європейським Союзом положення про реалізацію енергетичних проектів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Брюсселі перед початком зустрічі з Комісаром ЄС з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства (ЄПС) Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

За словами Президента, Україна, зокрема, запропонує внести до нової посиленої угоди між Україною та ЄС реалізацію таких проектів як добудова нафтопроводу “Одеса-Броди” до Плоцька та об’єднання електромереж України та ЄС.

Як повідомила журналістам прес-секретар глави Української держави Ірина ВАННІКОВА, в ході зустрічі Комісар ЄС зазначила, що європейська політика сусідства не виключає й інших форм співробітництва з Україною. Сторони також обговорили положення нової угоди, зазначивши, що в ній мають бути зафіксовані такі елементи як створення зони вільної торгівлі, енергетичний діалог та посилення політичної співпраці.

Крім того, за словами І.ВАННІКОВОЇ, особливу увагу В.ЮЩЕНКО і Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР приділили питанням врегулювання придністровського конфлікту, а також обговоренню ситуації, що склалася у Молдові та Румунії в контексті проблем подвійного громадянства.

І.ВАННІКОВА зазначила, що Президент України запросив Комісара ЄС відвідати Київ і отримав на це її згоду.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня у Брюсселі офіційно розпочалися переговори між Україною та ЄС щодо нової посиленої угоди, яка має замінити чинну зараз угоду про партнерство та співробітництво, дія якої завершується на початку 2008 року. Сторони домовилися про структуру переговорного процесу, графік, основні змістовні частини нової угоди та її цілі.

7 березня в Польщі Президент України В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що вже на саміті «Україна – ЄС» у жовтні 2007 року буде підписано нову посилену угоду між Україною та Євросоюзом.