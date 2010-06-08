Албанія запровадила безвізовий режим для українців

З 30 травня по 31 жовтня цього року Албанія запровадила безвізовий режим для короткострокових поїздок громадян України до цієї країни.

Як повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДІКУСАРОВ, відповідне рішення було прийнято урядом Республіки Албанія.

О.ДІКУСАРОВ нагадав, що Албанія стала другою країною на Балканському півострові після Хорватії, яка тимчасово призупинила візовий режим для громадян України на період літнього туристичного сезону. «Таким чином громадянам України не потрібна віза для в’їзду до Республіки Албанія терміном до 90 днів, за наявності дійсного закордонного паспорта», - сказав він.