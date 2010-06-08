У БЮТ попередили Януковича: на Страшному суді з нього спитають

В БЮТ обурені тим фактом, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ за рахунок бюджетних коштів здійснює приватні поїздки.

По це УНІАН повідомили в прес-службі БЮТ з посиланням на народного депутата Андрія ШКІЛЯ.

В прес-службі нагадали, що ряд ЗМІ розповсюдили інформацію, що справжньою метою поїздки В.ЯНУКОВИЧА разом з його супроводженням 6 червня до Греції були відвідини гори Афон, оскільки український президент так і не провів зустрічі із прем’єр-міністром Греції. Тобто мова йде про туризм за державний рахунок, відзначають журналісти.

«Дуже добре, що в Україні є Президент, який вважає за необхідне відвідувати релігійні храми та святі місця. Проте цілком очевидно, що такий напуск релігійності використовується для настирливого політичного піару, що є проявом лицемірства. Але півбіди, коли це робиться за власні кошти, а зовсім інша справа, коли ЯНУКОВИЧ здійснює приватне паломництво за державні кошти - тобто залазить в кишеню кожному громадянину», - заявив А.ШКІЛЬ.

Народний депутат зазначив, що «кожному християнину відомо, що цупити державні кошти – це великий гріх та пряме порушення заповіді Божої «Не кради».

«Якщо ЯНУКОВИЧ ще може сподіватися на уникнення відповідальності на землі, то на Страшному суді за це його неодмінно спитають», - резюмував народний депутат.