Візит Ющенка до Брюсселя Чалий назвав “новим європейським проривом”

Заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ називає “новим європейським проривом” сьогоднішній візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Брюсселя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Брюсселі.

«Сьогодні ми є свідками започаткування нового європейського прориву В.ЮЩЕНКА», - сказав О.ЧАЛИЙ.

Він зазначив, що, по-перше, протягом одного дня Президент України провів зустрічі з усіма лідерами Євросоюзу.

По-друге, за словами заступника глави Секретаріату, після зустрічі з В.ЮЩЕНКОМ Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніта ФЕРРАРО-ВАЛЬДНЕР дещо пом’якшила тональність своїх заяв. За словами О.ЧАЛОГО, Єврокомісар говорила про те, що назва нової угоди між Україною та ЄС затверджуватиметься вже після того як буде визначено її зміст, а також про те, що європейська політика сусідства не визначає формат майбутніх відносин. На думку О.ЧАЛОГО, все це означає, що “двері ЄС не зачинені для України”.

Заступник глави Секретаріату Президента України також повідомив, що нова угода має передбачати посилений політичний діалог та секторальну співпрацю.

Крім того, О.ЧАЛИЙ зауважив, що переговори з ЄС про нову угоду триватимуть орієнтовно рік-півтора, оскільки ключовим моментом цього документу має стати створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, що неможливо без формального вступу нашої держави до Світової організації торгівлі.

Водночас, за словами О.ЧАЛОГО, вже під час саміту “Україна-ЄС”, запланованого на кінець вересня – початок жовтня цього року, обидві сторони очікують на обговорення першого звіту про хід переговорів щодо нової посиленої угоди.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснює робочий візит до Бельгії. У ході візиту він зустрівся з Президентом Європейського Парламенту Гансом-Гертом ПОТТЕРІНГОМ, Верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єром СОЛАНОЮ, Комісаром Європейської Комісії із питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.