Головним для жінки Ющенко вважає самореалізацію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав жінок з Міжнародним жіночим днем 8 Березня – святом весни, любові та краси.

“Цей день відзначають в усьому світі. Міжнародна спільнота, вільні засоби масової інформації привертають увагу суспільства до проблеми нерівності жінок і чоловіків. 8 Березня є офіційним святом Організації Об`єднаних Націй, а 2007 рік проголошений Європейським Союзом роком рівних можливостей”, зазначається у привітанні глави держави, розміщеному на його офіційному сайті.

За словами В.ЮЩЕНКА, саме тому сьогодні він особливо наголошує на необхідності повноцінного утвердження в Україні рівних умов для самореалізації кожного громадянина держави. Він висловлює упевненість, що лише так в Україні буде створено справжнє громадянське суспільство і на практиці втілено цінності, притаманні європейському демократичному простору.

Водночас Президент України хоче, щоб у суспільстві ніколи не забували, що “все найцінніше у нашому житті пов`язане саме з жінкою”. Адже “вона є джерелом наснаги та оптимізму, ніжності і любові, берегинею кожного нашого дому і всієї української землі”, зазначає він.

В.ЮЩЕНКО щиро побажав жінкам, щоб сімейний затишок, коханий чоловік, здорові діти і дружна сім`я були їхньою міцною опорою. Крім того, він побажав українкам добра, реалізації усіх талантів і досягнення власної незалежності, щастя, вроди і успішності.