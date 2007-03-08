Президент Європарламенту пообіцяв особисту підтримку Ющенку

Президент Європарламенту Ханс-Герт ПОТТЕРІНГ обіцяє особисто надавати підтримку Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам після зустрічі з В.ЮЩЕНКОМ.

«Президент В.ЮЩЕНКО є дуже надійною і впевненою людиною, і я надаватиму йому особисту підтримку», - сказав Президент Європарламенту.

Він також зауважив, що Україна є європейською країною, і вона має крок за кроком іти до реалізації своїх прагнень.