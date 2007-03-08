Президент Європарламенту пообіцяв особисту підтримку Ющенку
17:50, 08 березня 2007Політика
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Та назвав його надійним і впевненим
Президент Європарламенту Ханс-Герт ПОТТЕРІНГ обіцяє особисто надавати підтримку Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам після зустрічі з В.ЮЩЕНКОМ.
«Президент В.ЮЩЕНКО є дуже надійною і впевненою людиною, і я надаватиму йому особисту підтримку», - сказав Президент Європарламенту.
Він також зауважив, що Україна є європейською країною, і вона має крок за кроком іти до реалізації своїх прагнень.
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