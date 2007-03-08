Саміт “Україна-ЄС” відбудеться 14 вересня у Києві

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ домовилися провести саміт “Україна-ЄС” 14 вересня у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні журналістам у Брюсселі.

“Ми домовилися, що 14 вересня відбудеться саміт у Києві”, - сказав він.

Президент України зазначив, що в ході зустрічі з Ж.М.БАРРОЗУ також обговорював питання енергетичної співпраці, питання підтримки Європарламентом резолюції про визнання Голодомору 1932-33 рр. геноцидом українського народу, а також питання підготовки нової посиленої угоди між нашою державою та ЄС.

В.ЮЩЕНКО особливо наголосив, що головні зусилля українська сторона має витрачати не на полеміку відносно форми документу, на його змістовну частину. “Змістовна частина дає хорошу відповідь на європейську перспективу України”, - сказав він.