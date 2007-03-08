Ющенко просить потерпіти буквально два місяці...

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що після підписання угоди про спрощення візового режиму з ЄС усі непорозуміння з оформленням віз українцям буде усунено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Брюсселі.

“Я просив би потерпіти буквально два місяці, і в цьому плані ми наведемо порядок”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що сьогодні під час переговорів з Президентом Європарламенту Гансом-Хертом ПОТТЕРІНГОМ попросив його посприяти ратифікації проекту угоди з Україною про спрощення візового режиму.

В.ЮЩЕНКА висловив сподівання, що Європарламент до червня ухвалить позитивне рішення з цього питання.

Після підписання угоди, за словами Президента, близько десятка категорій громадян України отримають право на безкоштовні візи до ЄС, також буде радикально спрощено процедуру надання віз і застосовано єдиний підхід до оформлення віз українцям.

Президент також висловив думку, що деякі непорозуміння, які виникають зараз з оформленням українцями віз до країн-членів Євросоюзу, пов’язані з відсутністю синхронізації двох процесів: розширення Шенгенської зони та завершенням процедури узгодження угоди між Україною та ЄС про спрощення візового режиму.

Як повідомляв УНІАН, з 1 березня посольства Бельгії та Нідерландів розпочали прийом документів на видачу віз від українців через спеціальний Центр обробки візових запитів, створений фірмою VFS. Вартість послуги в центрі – 170 грн. (приблизно 25 євро). Крім того, громадяни мають сплатити вартість візи – 35 євро. Посольство Німеччини також заявило про те, що призначатиме час для першої зустрічі через посередництво компанії VFS. Вартість послуги – 5 євро, плюс вартість візи – 35 євро.

2 березня Надзвичайний та Повноважний посол Франції в Україні Жан-Поль ВЕЗІАН заявив, що Франція та Італія також розглядають можливість співпраці з компанією VFS для видачі віз українським громадянам.

Згідно з наданими посольствами зазначених країн відомостями, компанія VFS співпрацює з 46 посольствами держав-членів ЄС у 18 країнах світу, в тому числі з представництвами Бельгії, Нідерландів та Великої Британії в Москві.

7 березня представник Єврокомісії Емма УДВІН висловила перекоання, що збільшення вартості віз для українців через залучення компанії-посередника VFS суперечить духу угоди про спрощення візового режиму між ЄС та Україною.

Довідка УНІАН. Україна і Європейський Союз парафували угоду про спрощення візового режиму 27 жовтня 2006 року.

Україна та ЄС планують підписати угоду влітку цього року.