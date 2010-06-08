Ющенко "здав" Бандеру за посади для своїх людей?

Представник партії «Наша Україна» Сергій АРБУЗОВ, який нещодавно став членом наглядової ради Укрексімбанку, спростував зв`язок між призначеннями представників партії на високі пости і нібито мовчанням щодо теми героїзації Степана Бандери.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України». Коментуючи інформацію в ЗМІ, що нібито екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО спеціально пізніше передбаченого терміну подав апеляцію на рішення суду про визнання недійсним указу про присвоєння Степану Бандері звання Героя України, нібито сторгувавшись за кілька постів для представників своєї партії, С.АРБУЗОВ сказав, що це не відповідає дійсності. За його словами, позитивним є те, що «влада призначає на ключові пости в державі не тільки представників провладних партій, але й опозиції». Він наголосив, що це означає, що «людей вибирають, виходячи з їхніх професійних якостей, а не політичної приналежності». «Більш того, ми не приховуємо своїх політичних симпатій. Я багато років є членом партії «Наша Україна» і не збираюся змінювати своїх переконань», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою від 26 травня 2010 р. №359 припинив повноваження члена Наглядових рад ВАТ «Державний ощадний банк України» і ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України» Валерія МУНТІЯНА.

Текст відповідної постанови розміщено на офіційному сайті уряду.

Крім того, Кабмін призначив членом наглядової ради «Ощадбанку» голову наглядової ради «Укрексімбанку» Ігоря СОТУЛЕНКА. Членом наглядової ради «Укрексімбанку» призначений радник голови правління АБ «Український Бізнес Банк» Сергій АРБУЗОВ.