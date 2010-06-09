Янукович планує в Криму засідання Ради регіонів
"Київ, потім Донбас, і так - по всій країні"
Виїзне засідання Ради регіонів під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА планується провести у Криму 25 червня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Сімферополі повідомив постійний представник глави держави в автономії Сергій КУНІЦИН.
«Раду регіонів 25 червня планується провести у Криму. Приїде Президент України», - сказав С.КУНІЦИН.
Він нагадав, що перше - організаційне - засідання Ради регіонів пройшло у Києві, потім губернатори і мери кількох міст збиралися у Львові.
«Передбачається у вересні - Київ, потім Донбас, і так - по всій країні», - сказав С.КУНІЦИН.
Довідка УНІАН. Рада регіонів створена у квітні за указом В.ЯНУКОВИЧА і є консультативно-дорадчим органом при Президенті.
Головна мета Ради - налагодити співпрацю державної влади і органів місцевого самоврядування у питаннях реалізації державної регіональної політики.