Янукович планує в Криму засідання Ради регіонів

Виїзне засідання Ради регіонів під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА планується провести у Криму 25 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Сімферополі повідомив постійний представник глави держави в автономії Сергій КУНІЦИН.

«Раду регіонів 25 червня планується провести у Криму. Приїде Президент України», - сказав С.КУНІЦИН.

Він нагадав, що перше - організаційне - засідання Ради регіонів пройшло у Києві, потім губернатори і мери кількох міст збиралися у Львові.

«Передбачається у вересні - Київ, потім Донбас, і так - по всій країні», - сказав С.КУНІЦИН.

Довідка УНІАН. Рада регіонів створена у квітні за указом В.ЯНУКОВИЧА і є консультативно-дорадчим органом при Президенті.

Головна мета Ради - налагодити співпрацю державної влади і органів місцевого самоврядування у питаннях реалізації державної регіональної політики.