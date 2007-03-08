Ющенко знайшов інструмент реалізації української політики в Європі

Президент України, почесний голова політичної партії "Народний Союз Наша Україна" Віктор ЮЩЕНКО вважає дуже важливою співпрацю між політичними партіями України та Євросоюзу, зокрема народних партій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Брюсселі.

“Це важливий інструмент для реалізації української політики в Європі”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що народні партії Європи фактично є основними адептами євроінтеграційних процесів.

Крім того, Президент зазначив, що представники Європейської народної партії, з якими він спілкувався сьогодні на саміті в Бельгії, висловили підтримку як українським реформам, так і окремим ініціативам нашої країни в політичній, економічній та історичній площині, заявивши, зокрема, про намір підтримати визнання Голодомору 1932-33 рр. геноцидом українського народу.

Як повідомлялося, політична партія "Народний Союз Наша Україна" є асоційованим членом Європейської народної партії. До ЄНП входять провідні християнсько-демократичні та неоконсервативні партії Європи.