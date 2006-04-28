Полтавський губернатор найшов собі заміну
18:29, 28 квітня 2006Політика
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Степан Бульба пропонує на своє місце іншого соціаліста
Губернатор Полтавської області Степан БУЛЬБА пропонує на своє місце однопартійця-соціаліста, першого заступника голови облдержадміністрації Віктора ІНОЗЕМЦЕВА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні повідомив журналістам.
«Моя позиція - Віктор ІНОЗЕМЦЕВ. Я обговорюватиму цю кандидатуру з керівництвом країни. ІНОЗЕМЦЕВ - соціаліст із 26 жовтня 1991 року. З моменту організації СПУ», - сказав С.БУЛЬБА.
Як повідомляв УНІАН, 27 квітня Кабмін рекомендував Президенту звільнити соціаліста С.БУЛЬБУ з посади голови Полтавської облдержадміністрації у зв`язку з обранням до Верховної Ради.
Сьогодні, 28 квітня, С.БУЛЬБА піде у відставку і працюватиме в парламенті.
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