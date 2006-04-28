Полтавський губернатор найшов собі заміну

Губернатор Полтавської області Степан БУЛЬБА пропонує на своє місце однопартійця-соціаліста, першого заступника голови облдержадміністрації Віктора ІНОЗЕМЦЕВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні повідомив журналістам.

«Моя позиція - Віктор ІНОЗЕМЦЕВ. Я обговорюватиму цю кандидатуру з керівництвом країни. ІНОЗЕМЦЕВ - соціаліст із 26 жовтня 1991 року. З моменту організації СПУ», - сказав С.БУЛЬБА.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня Кабмін рекомендував Президенту звільнити соціаліста С.БУЛЬБУ з посади голови Полтавської облдержадміністрації у зв`язку з обранням до Верховної Ради.

Сьогодні, 28 квітня, С.БУЛЬБА піде у відставку і працюватиме в парламенті.