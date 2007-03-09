Янукович і Мороз достроково поклали квіти до пам’ятника Шевченку
10:08, 09 березня 2007Політика
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Церемонія відбулась о 8.30
Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ та голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку.
Як передає кореспондент УНІАН, в церемонії покладання квітів також взяли участь урядовці та представники парламентської коаліції.
Церемонія відбулась о 8.30 ранку, хоча раніше планувалось, що керівники всіх гілок влади візьмуть участь у церемонії вшанування Т.Шевченка о 10.00.
Нечисленний пікет біля стін Національного університету скандував «Ганьба!» представникам антикризової коаліції.
Як відомо, о 10.00 квіти до пам’ятника покладе Президент України Віктор ЮЩЕНКО.
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