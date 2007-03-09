Янукович і Мороз достроково поклали квіти до пам’ятника Шевченку

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ та голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку.

Як передає кореспондент УНІАН, в церемонії покладання квітів також взяли участь урядовці та представники парламентської коаліції.

Церемонія відбулась о 8.30 ранку, хоча раніше планувалось, що керівники всіх гілок влади візьмуть участь у церемонії вшанування Т.Шевченка о 10.00.

Нечисленний пікет біля стін Національного університету скандував «Ганьба!» представникам антикризової коаліції.

Як відомо, о 10.00 квіти до пам’ятника покладе Президент України Віктор ЮЩЕНКО.