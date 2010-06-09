Від Януковича приховують те, що відбувається на ринку медіа?

Генеральний продюсер ТВі Сергій ДЕМ’ЯНЧУК вважає, що від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА приховують, що відбувається на ринку медіа. Про це він сказав в інтерв`ю «Главкому».

«У мене складається враження, що Президентові просто не довели до відома інформацію, що відбувається на ринку медіа. Від Президента приховують інформацію», - сказав він.

За словами С.ДЕМ’ЯНЧУКА, журналісти розраховують, що виконавча влада в особі Президента, а також Верховна Рада втрутяться в процес, започаткований групою «Інтер» своїм судовим позовом.

Генпродюсер ТВі також висловив сподівання, що заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН допоможе розібратися в даній ситуації.

«Я вірю, що ми живемо в правовій державі. Тому Ганна ГЕРМАН, я переконаний, як чиновник зобов`язана розібратися в ситуації навколо наших телеканалів і сприяти справедливому рішенню», - сказав С.ДЕМ’ЯНЧУК.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 7 червня, редакційна рада «5 каналу» оприлюднила відкритого листа до Президента В.ЯНУКОВИЧА, в якому звинуватила голову Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО як власника медіа-холдингу U.A. Inter Media Group у спробі знищити «5 канал» шляхом можливої відміни судом рішення конкурсу на виділення частот Нацрадою від 27 січня.

8 червня Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив вимоги групи телеканалів «Інтер». Таким чином, було оскаржено рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня минулого року про виділення ТВі і «5 каналу» частот на мовлення.