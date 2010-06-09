У БЮТ лякають, що аудитори Тимошенко назбирають собі секретів України

Найнята Кабінетом міністрів для проведення аудиту діяльності попереднього уряду американська компанія Trout Cacheris може завдати шкоди державним інтересам України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це заявив народний депутат від БЮТ Сергій ВЛАСЕНКО, коментуючи інформацію, що американська юридична компанія Trout Cacheris розпочала перевірку діяльності попереднього українського уряду.

«Під час проведення аудиту є цілком ймовірним отримання приватною іноземною компанією інформації, яка в Україні є інформацією з обмеженим доступом, зокрема, для службового користування, таємною або цілком таємною. Це може призвести до заподіяння шкоди державним інтересам України», - заявив С.ВЛАСЕНКО.

Крім того, народного депутата цікавить, чим саме займатиметься американська компанія в Україні.

«Відповідно до постанови Кабінету міністрів №334, Trout Cacheris запросили в Україну для аудиту, а сьогодні партнер цієї кампанії пан КАЧЕРІС заявив, що вони будуть займатися розслідуванням, а не аудитом. Складається враження, що або КАЧЕРІС угоду не читав, або в угоді АЗАРОВА щось не те мали на увазі», - зауважив С.ВЛАСЕНКО, додавши, що підтвердженням цього може бути той факт, що уряд з невідомих причин не хоче оприлюднювати вартість послуг компанії Trout Cacheris.

С.ВЛАСЕНКО також назвав «нульовою» юридичну силу ініційованого владою аудиту.

«Законодавство України не передбачає проведення будь-якого розслідування, не кажучи уже про «розслідування» діяльності уряду суверенної держави, навіть на замовлення наступного уряду цієї ж держави не тільки іноземними приватними компаніями, але й вітчизняними», - зазначив народний депутат.

За його словами, будь-які розслідування в Україні проводяться лише в межах «спеціальних процедур» - розслідування кримінальної справи, антимонопольне розслідування тощо - і лише державними уповноваженими установами, такими як: прокуратура, МВС, Антимонопольний комітет тощо.

«Жодних процедур розслідування будь-якою приватною компанією в українському законодавстві не передбачено, а відтак і не передбачено обов’язку будь-якої особи - як юридичної так і фізичної - брати участь в такому розслідуванні і тим більше надавати свідчення, пояснення тощо під час такого розслідування, бо юридична сила таких свідчень – нульова», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

«Самі по собі вони є нікчемними з точки зору доказової сили. Вони можуть бути змінені особою, яка їх надала в будь-який момент без будь-яких наслідків для такої особи», - зауважив народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня уряд України підписав контракт з компанією Trout Cacheris, PLLC (США) про проведення аудиту фінансово-економічної діяльності органів державної влади в 2008-2009 роках.

Кошти на проведення аудиту передбачені законом про держбюджет на 2010 рік.

Опозиція вважає, що влада використовуватиме будь-які результати аудиту фінансово-господарської діяльності попереднього уряду для необгрунтованих звинувачень на адресу Ю.ТИМОШЕНКО.

Сьогодні на прес-конференції в УНІАН П.КАЧЕРІС заявив, що юридична фірма Trout Cacheris розпочала розслідування діяльності попереднього українського уряду.

«Ми не ставимося упереджено ні до якого українського діяча і поки що не можемо сказати, до кого може бути пред`явлене звинувачення. Розслідувати будемо витрачання державних коштів за останні 3-4 роки, як я собі це уявляю», - зазначив юрист.

Він також наполягає на тому, що це саме розслідування, а не аудит. За його словами, метою аудиту є виявлення фактів нецільового використання коштів, винних у цьому, і куди були направлені ці гроші. Заплановано, що аудит триватиме не довше кілька місяців.