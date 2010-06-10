ЗМІ: визначили кандидатуру посла України в РФ

Київ і Москва погодили по дипломатичних каналах кандидатуру майбутнього українського посла в Російській Федерації. Про це сьогодні пише "Коммерсантъ-Україна" посилаючись на свої джерела. Очікується, що посольство України в РФ очолить Володимир Єльченко.

Володимир Єльченко – кар`єрний дипломат. Стаж дипломатичної служби – 29 років. Посідав різні керівні посади в МЗС, займався взаємодією з міжнародними організаціями, керував постійним представництвом України в ООН. У 2003-2005 роках – перший заступник міністра закордонних справ. З 2006 року – глава постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні. Досвіду дипломатичної роботи на російському напрямку не має.

Агреман по кандидатурі Володимира Єльченка поки не отримали, але проблем з цим виникнути не повинно. "Москва ввела унікальну практику – спочатку ми обговорюємо все в усному режимі, а вже потім направляємо агреман з узгодженою кандидатурою. З іншими країнами такого немає", - відзначають в МЗС. Пан Єльченко в телефонній розмові з Ъ сказав, що про прийняте рішення можна буде говорити лише після підписання президентом відповідного указу. "Всьому свій час", - додав дипломат.

Традиційну співбесіду при призначенні послів у ключових державах Володимир Єльченко і президент Віктор Янукович ще не провели. Втім, інформований співбесідник Ъ повідомив, що АП вже погодили кандидатуру посла і для його офіційного призначення знадобиться лише агреман російської сторони.

Одним з головних аргументів на користь Володимира Єльченка стала підтримка Анатолія Орла – впливового українського дипломата. Пан Орел в 1999-2004 роках був заступником глави адміністрації президента Леоніда Кучми, а в 2006-2007 роках працював радником прем`єр-міністра Віктора Януковича. Сьогодні він формально не має посади в АП, але, за твердженням джерел Ъ, глава держави консультується з ним із зовнішньополітичних питань. За інформацією Ъ, Анатолій Орел, який має авторитет в російському МЗС, сприяв також узгодженню кандидатури нового українського посла в Москві.

Експерти позитивно сталяться до майбутнього призначення. "Єльченко – один з кращих українських дипломатів, я б навіть включив його в трійку кращих. Він тричі розглядався як кандидат на пост глави МЗС – в 2003, 2007 і 2010 роках. Якщо призначення відбудеться, це буде дуже сильний посол", - вважає заступник генерального директора Центру ім. Разумкова Валерій Чалий. "У Росії украй важливо володіти не тільки статусом посла, але також і достатнім авторитетом, політичною вагою, щоб налагодити прямі довірчі контакти з елітою. Якщо новому послові це вдасться, його діяльність буде успішною", - додав глава парламентського підкомітету зі взаємин із країнами СНД Олексій Логвиненко (БЮТ).

У кар`єрі Володимира Єльченка був лише один неприємний епізод. У грудні 2006 року тодішній міністр транспорту Микола Рудьковський запросив до України лідерів туркменської опозиції, що привело до різкого погіршення взаємин Києва і Ашхабада. Візи туркменам в терміновому порядку – вночі – видав посол України в Австрії Володимир Єльченко, який по телефону одержав запевнення пана Рудьковського в тому, що це рішення узгоджене з керівництвом країни. Після "туркменського скандалу" пана Єльченка звільнили з посади посла. "Але цей випадок не позначився на його авторитеті в дипломатичних колах", - відзначив пан Чалий.