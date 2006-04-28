БЮТ карає зрадників за угоду з Регіонами

27 квітня президія політради партії ВО «Батьківщина» виключила з лав партії депутатів Закарпатської облради, які підтримали створення широкої коаліції за участю Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Ужгороді на прес-конференції повідомив в.о. голови облорганізації партії, депутат облради з фракції Блоку Юлії Тимошенко Андрій СЕРБАЙЛО. Він продемонстрував постанову Політради партії ВО „Батьківщина” від 27 квітня з підписом Юлії ТИМОШЕНКО, в якій йдеться про виключення з рядів партії голови Закарпатської обласної парторганізації партії, члена Політради партії Михайла МАРТИНА. В постанові зазначено, що „...М. МАРТИН веде роботу, спрямовану на підрив авторитету партії, грубо порушує партійну дисципліну, нехтує виконання рішення Ради Блоку та вказівок Лідера Блоку. За зраду інтересів партії М.МАРТИНА виключено зі складу Політради партії та з рядів партії”.

В іншій постанові Президії політради партії „Батьківщина”, яку також продемонстрував А.СЕРБАЙЛО, зазначено, що члени бюро Закарпатської обласної організації партії ВО „Батьківщина” Нуцу МАРИНА, Михайло ФЕДИНЕЦЬ, члени партії Михайло ПОПОВИЧ, Михайло ЛАНЬО, Володимир ВАШКО, Мирон ГЕБУС, Іван ЙОВБАК грубо порушували партійну дисципліну і знехтували рішенням ради блоку щодо неприпустимості участі у формуванні коаліції в обласній раді з Партією регіонів. Президія постановила вивести їх з лав партії.

До Закарпатської облради за списком БЮТ пройшло 25 депутатів. 27 квітня БЮТ розколовся на дві фракції: БЮТ (12 депутатів) та «Батьківщину». Виключені з лав партії «Батьківщина» увійшли в однойменну депутатську групу «Батьківщина», яка підтримує більшість в облраді. Усього в облраді 90 обранців.