Кличко обговорить ситуацію в Києві з лідерами БЮТ і НСНУ

Керівник депутатської групи в Київраді і радник Президента України Віталій КЛИЧКО має намір найближчим часом обговорити ситуацію в столиці з головою ради партії «Народний Союз Наша Україна» Віктором БАЛОГОЮ і БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це повідомляє прес-служба В.КЛИЧКА.

"Після укладання довгострокової угоди про співпрацю між "Нашою Україною" і БЮТ ми повинні зустрітися, внести корективи до спільної роботи. Зокрема, варто обговорити подальші кроки об`єднання "Демократичний Київ", яке створили наші політичні сили (в Київраді)", - сказав він.

За словами В.КЛИЧКА, зустріч може відбутися відразу після вихідних. Її підсумком стане обнародування плану скоординованих дій у Києві всіх трьох політичних сил.