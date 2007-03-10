Помаранчеві політики уклали союз на Дніпрі, блакитні - трохи далі на схід

Керівники Дніпропетровських обласних організації партій “Народний Союз Наша Україна” та “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” Олександр БІЛИЙ та Антоніна УЛЯХІНА підписали угоду про співпрацю між двома політичними силами на регіональному рівні.

Про це наголошується в офіційному повідомленні зазначених партій, переданому УНІАН.

Метою спільної угоди є забезпечення сталого духовного, суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області на грунті виконання передвиборних програм партій.

Впродовж наступних 30 днів обласні організації НСНУ та “Батьківщини” мають намір створити план спільних дій.

План враховуватиме узгодження дій двох політичних сил щодо проведення політичних акцій, зниження економічно необгрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги, недопущення корупції при продажу та передачі в оренду земельних ділянок , приватизації комунального майна.

Угоду про співпрацю в Дніпропетровській обласній раді також підписали керівники депутатських фракцій НСНУ та Блоку Юлії Тимошенко Олександр БІЛИЙ та Олег КРИШИН.

*-*-*-*

Сьогодні ж у Луганську підписано угоду про взаєморозуміння і співпрацю обласних організацій Партії регіонів, Соціалістичної та Комуністичної партій.

Як передає кореспондент УНІАН, від Партії регіонів угоду підписав голова Луганського обласного відділення Олександр ЄФРЕМОВ, від СПУ – перший секретар Луганського обласного комітету Олександр КУНЧЕНКО, від КПУ – перший секретар Луганського обласного комітету Спиридон КІЛІНКАРОВ.

Підписанням угоди три політичні сили задекларували «загальні прагнення направити всю поточну роботу на виправлення помилок попередньої влади, вирішення невідкладних соціально-економічних питань, наведення порядку у всіх сферах життєдіяльності населення, забезпечення перспективного розвитку Луганської області».

Для реалізації положень угоди на рівні області буде створено координаційну раду у складі 21 особи (по сім від кожної політичної сили) та районні і міські координаційні ради місцевих осередків партій. Крім того, обласні осередки Партії регіонів, КПУ та СБУ мають намір синхронізувати свою діяльність по всій вертикалі, координувати зусилля для вирішення проблем та узгоджувати дії депутатів усіх рівнів під час розгляду важливих питань суспільно політичного життя регіону.

Коментуючи угоду, лідери осередків у своїх промовах зазначали, що нинішня ситуація в Україні потребує об’єднання їхніх політичних сил.