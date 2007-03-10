Луценко: ”Беркут” довкола Києва терміново зміцнюють

Лідер Громадянського руху «Народна самооборона», екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО виключає силовий варіант протидії міліції «Маршу справедливості» на Київ, запланованого на весну. Про це він заявив на прес-конференції в Івано-Франківську.

«Я виключаю силовий варіант, я виключаю будь-які репресивні дії міліції проти громадян», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, водночас він не виключає провокації щодо учасників «Маршу справедливості».

За його словами, «Народна самооборона» буде діяти в рамках закону, а тому підстав для силових дій з боку правоохоронних органів не буде».

Також Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що згідно останньої інформації, спецпідрозділи «Беркут» в Києві, Київській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях додатково забезпечені матеріально- технічними засобами на суму 25 мільйонів гривень. «Це пояс навколо столиці», - сказав лідер «Народної самооборони».

За його даними, було закуплено 600 додаткових бронежилетів, 300 куленепробивних касок, а також по 400 комлектів для захисту рук і ніг, ще на 5 мільйонів гривень закуплено спецтехніки, що використовується для прослуховування. «В сумі 30 мільйонів викинуто на чергові бронежилети і чергові підслуховуючі пристрої», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО і підкреслив, що «це по півтори тисячі гривень з кишені кожного працівника міліції, які охороняють громадський порядок».