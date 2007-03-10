Хто очолить Нашу Україну?

Лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не може очолювати будь-яку партію. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО вважає, що звітно-виборча кампанія «Нашої України» була кабінетною. "З моєї точки зору вона мала б бути націлена на співпрацю, запитання до людей, які голосували за «Нашу Україну», кого вони бачать лідером партії,- наголосив Ю.ЛУЦЕНКО. - Але я не можу нав’язувати їм своїх ідей, кожна політична партія приймає рішення таке, яке вважає її керівництво».

«Стосовно того, хто стане керівником «Нашої України», - зауважив він, - то я вважаю, що Президент України не може бути керівником будь-якої партії, бо це норма Конституції. Тим більше це не може бути й з огляду на те, що «Наша Україна» є сьогодні в опозиції. Уявіть собі Президента цілої держави, який є керівником партії, яка в опозиції. Це ненормально для будь-якої розвиненої країни».

На думку Ю.ЛУЦЕНКА, «гасла про очолювання «Нашої України» В.ЮЩЕНКОМ навіюється тією партійною нашоукраїнською номенклатурою, яка не бачить іншого виходу для збереження себе в політиці». «Мені здається, є достатньо серйозні потужні постаті серед керівництва «Нашої України». Зокрема, серйозну підтримку мають КИРИЛЕНКО, БАЛОГА та інші, хто не пов’язаний зі скандалами і корупційними звинуваченнями. Якщо будь-хто з них очолить «Нашу Україну». це було б дуже правильне рішення», - зауважив Ю.ЛУЦЕНКО.